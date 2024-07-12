Devlet Tiyatrosu çıplak figüran arıyor

Almanya’da Wiesbaden Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek ‘Habitat’ adlı oyun için açılan bir ilan ülke çapında gündem oldu. Oyunda yer alacak ‘Çıplak figüranlar’ için internette ilan açıldı. İlanda figüranların sahnede çıplak olarak yer almalarında bir sakınca görmemeleri ve 18 yaşını geçmiş olmaları şartı yer aldı. Öte yandan ilanda cinsiyet ya da etnik köken ayrımının yapılmadığı belirtildi.

27 Eylül ve 29 Eylül tarihlerinde yer alan oyun daha önce de oynanmıştı. Oyun klasik bir tiyatro sahnesi yerine farklı mekanlarda sahnelendi.

Oyun için açılan ilanda "Habitat çıplak bedenin gücünü ve kırılganlığını gösteriyor. “Katılımcılar birlik ve çeşitliliklerini elektronik sesler ve tekno parçalarla kutluyorlar. Performans, vücut, dans, çıplaklık ve güzellik hakkındaki geleneksel fikirlerin ötesine geçiyor ve her zaman mekanın mimarisinden ve tarihinden ilham alıyor" ifadeleri yer aldı.

Oyunda yer alacak figüranlara 200 euro ücret ödeneceği öğrenildi.