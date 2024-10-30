Devlet üniversitesinde yemek skandalı! Öğrencilere tarihi geçmiş et yedirdiler

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yemekhane mutfağında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim sonucunda yemeklerde son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Olay üzerine söz konusu etler imha edilirken, üniversiteye para cezası verildi.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Artuklu Üniversitesi’nin yemekhanesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin depolandığını ve yemeklerde kullanıldığı tespit edildi. Durumun tespit edilmesinin ardından sağlığa zararlı olduğu anlaşılan etler imha edildi. Olayla ilgili olarak üniversiteye para cezası verildi.

Olayın tespit edilmesi üzerine üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Sağlıklı ve güvenli gıda tüketme haklarının ihlal edildiğini ifade eden öğrenciler, üniversite yönetiminden daha sıkı denetim ve kontrol yapılmasını gerekli işlemlerin gerçekleştirmesini talep etti.

Tarihi geçmiş tavuk yediğini öğrenen öğrenciler, “Bu olayın üniversitelerde gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerin sağlığını korumak adına, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması ve ihlallerin ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.