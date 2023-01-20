Bir seçim silahı daha çekildi. Devlete olan borçlara yapılandırma geliyor

İktidardan bir seçim yatırımı daha. Devleten olan borçlar için yapılandırma paketi hazırlanıyor.Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.
İktidardan bir seçim yatırımı daha. Devleten olan borçlar için yapılandırma paketi hazırlanıyor.Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.
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