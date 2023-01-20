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Bir seçim silahı daha çekildi. Devlete olan borçlara yapılandırma geliyor

İktidar bir seçim silahını daha çekti. Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi geliyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:23
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Devlete olan borçlara yapılandırma geliyor. Bir seçim silahı daha çekildi.

Bir seçim silahı daha çekildi. Devlete olan borçlara yapılandırma geliyor
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İktidardan bir seçim yatırımı daha. Devleten olan borçlar için yapılandırma paketi hazırlanıyor.Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

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vecdet çiçek
20.01.2023 09:56
EYT LİLER HİÇ MERAK ETMEYİN SEÇİM OLMASAYDI SİZE HAK MAK YOKTU ŞİMDİ UNUTMAMANIZ İÇİN SEÇİM GÜNÜNE YAKLAŞIRKEN KESİNLİKLE ÖDENECEK  
 
KADIKÖY LÜ
20.01.2023 09:53
VATANDAŞ ÇOK GÜZEL YAZMIŞ. BU ARADA IKINA SIKILA BORÇ ALARAK KREDİ KULLANIP FAİZ ÖDEYEREK BOCUNU ÖDEYEN ENAYİ Mİ OLUYOR. ?  
 
Nesrin
20.01.2023 09:50
Hani noldu 2000 TL ye kadar olan icra borçları affediliyordu hiç görmedim borcu silindi hep masal anlattıkları laf var icraat ortada yok...  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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