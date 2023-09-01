Devleti dolandıran bürokrata ödül. Yardımcılıktan müdürlüğe terfi ettirildi

Erzurum’da Aile Bakanlığı’nın bürokratları ihtiyaç sahiplerine bağlanması gereken maaşları ihtiyacı olmayan onlarca kişiye bağladı. Evraklarda imzası olan müdür yardımcısı Cemil İlbaş'ın evraklardan ismini sildirterek müdürlüğe terfi ettiği ortaya çıktı.

Devleti dolandıran bürokrata ödül. Yardımcılıktan müdürlüğe terfi ettirildi

Adı sürekli skandallarla ve yolsuzluklarla anılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yeni bir yolsuzluk olayı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bürokratların da adının karıştığı bir skandal açığa çıktı. Raporlara göre, Sinan Yılmaz adlı bir memur, 2016’dan itibaren ihtiyacı olmayan birçok kişiye “sosyal-ekonomik destek” adı altında maaş bağlanması için “düzmece raporlar” hazırladı.

ABLALARINI MAAŞA BAĞLAMIŞ

Dönemin İl Müdürü Şermin Zil ve İl Müdür Yardımcısı Cemil İlbaş ile birçok bürokrat ise onay verdi, onlarca kişiye maaş bağlandı.

Hatta Sinan Yılmaz’ın ablaları Zahire Y. ile Behice A. ile yeğenlerine dahi maaş bağladığı belirlendi. Ancak skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmadı.

SKANDALA RAĞMEN TERFİ ETTİRİLDİ

Bakanlıkta görevli memurlar tüm bu skandalları tek tek tespit etti, yoksul ve ihtiyaç sahibi olmadığı halde maaş bağlananları belirledi. 12 Mart 2021 tarihinde de kapsamlı bir rapor hazırlandı. Raporda, kamu kurumunda bazı dosyaların “kaybolduğu ve bulanamadığının” da altı çizildi.

Bu skandala adı karıştığı halde müdür yardımcılığından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne terfi eden Cemil İlbaş İle İl Müdür Yardımcısı olarak göreve devam eden Tamer Ekinci’nin, raporu hazırlayan memurları tehdit ettiği iddia edildi. İlbaş, raporlardan kendi ismi ile dönemin diğer müdürlerinin isimlerinin çıkarılmasını istedi.

BASKIYLA ADINI RAPORLARDAN ÇIKARTTIRDI

Ardından raporu hazırlayan memurlar, raporu değiştirmek zorunda kaldı ama tek tek dilekçe vererek yaşadıklarını kayıt altına aldırdı. Yolsuzluğu tespit eden memurlar verdikleri dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Cemil İlbaş isimlerinin tamamen rapordan çıkarılmasını söylemiştir. Bunun üzerine makamlarının gücünü kullanarak ileride iftira ve yalanlar üzerinden, üzerimizdeki baskı, tehdit ve mobbing olaylarının artacağını düşünerek istemeyerek de olsa meslek hayatımızın tehlikeye girmemesi adına rapor İl Müdürü Cemil İlbaş’ın istediği şekilde değiştirilmiştir.”

Ayrıca Cemil İlbaş aynı zamanda Erzurum İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği Erzurum İl Temsilciği görevlerini yürütüyor.

Tüm bu skandallara adı karışan memur ve bürokratlardan sadece Sinan Yılmaz'ın yargılandığı diğer bürokratların ise yargılanmadığı öğrenildi.

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