Devletin borcu 4.5 trilyon lira

Bu kapsamda iç borç stoku üç aylık yüzde 17.2, yıllık yüzde 50.6 artışla 2 trilyon 233 milyar lira, dış borç stoku üç aylık yüzde 5.9, yıllık 38.4 artışla 2 trilyon 254 milyar lira oldu. Son bir yılda iç borç stokunun toplamdaki payı yüzde 47.7’den yüzde 49.8’e çıkarken dış borç stokunun payı yüzde 52.3’ten yüzde 50.2’ye düştü.

Öte yandan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ne resmi olarak geçilen yıl olan 2018’de devletin toplam borç stoku, 586.1 milyar lirası iç olmak üzere 1.1 trilyon liraydı. Toplam borcun yüzde 59.9’u iç, yüzde 45.1’i dış borç stokundan oluşuyordu.