Devletin borcu 4.5 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim (devlet) borç stoku Mart 2023 itibarıyla Aralık 2022’ye (üç aylık) kıyasla yüzde 11.2, Mart 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 44.2 artarak 4 trilyon 487 milyar liraya çıktı.

Devletin borcu 4.5 trilyon lira

Bu kapsamda iç borç stoku üç aylık yüzde 17.2, yıllık yüzde 50.6 artışla 2 trilyon 233 milyar lira, dış borç stoku üç aylık yüzde 5.9, yıllık 38.4 artışla 2 trilyon 254 milyar lira oldu. Son bir yılda iç borç stokunun toplamdaki payı yüzde 47.7’den yüzde 49.8’e çıkarken dış borç stokunun payı yüzde 52.3’ten yüzde 50.2’ye düştü.

Öte yandan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ne resmi olarak geçilen yıl olan 2018’de devletin toplam borç stoku, 586.1 milyar lirası iç olmak üzere 1.1 trilyon liraydı. Toplam borcun yüzde 59.9’u iç, yüzde 45.1’i dış borç stokundan oluşuyordu.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Telegram’a grup mesajlarıyla ilgili yeni özellik Teknoloji - Otomotiv
Telegram’a grup mesajlarıyla ilgili yeni özellik
328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak Siyaset
328 milletvekili, son kez Genel Kurul'a katılacak
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor? Keşfet
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır? Keşfet
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum” Magazin
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı Teknoloji - Otomotiv
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı