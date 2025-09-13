Devletin değil, Erdoğan’ın valisi! Övgüler “pes” dedirtti…

Kırklareli Valisi Uğur Turhan, bir etkinlikte yaptığı konuşma dikkat çekti. Vali Turhan’ın sözleri sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar “Devletin değil, Erdoğan’ın valisi” şeklinde yorumladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turhan katıldığı bir etkinlik AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan yere göğe sığdıramadı. Turhan konuşmasında, “Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan! Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim ben. Her birinizi seviyorum. Allah aşkına seviyorum. Muhammed aşkına seviyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ KONUSU OLDU

Valinin sözleri ise Sosyal medyada linç konusu oldu. Bazı kullanıcılar; “Eskiden makama saygı vardı ya da saygı duyulan insanlar makam sahibi olurdu. Türkiye yüzyılının kısa bir özeti.”, “Görev tamamlandı dağılabilirsiniz.”, “AK partinin valisi”, “Tamam en kapıkulu sensin!”, ve “Vali açıkca beyan etmiş ben RTE nın valisiyim devletin ve vatandaşın değilim demiş” şeklinde tepkiler gösterdi.