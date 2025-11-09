Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, Ekim(2025) ayında 19 kadın katledildi. 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Kadınlar öldürülüyor çünkü onları koruyamıyoruz." dedi.

'ADALET GELMİYOR...'

"Adalet gelmiyor, sessizlik büyüyor" diyen İlgezdi Devletin artık bu tabloyu görmezden gelemeyeceğini vurgulaadı. Akkuş İlgezdi, yalnızca 2024 yılında 472 kadının öldürüldüğünü, 2025 yılı başından bu yana ise Anıt Sayaç verilerine göre, 300’den fazla kadının cinayete kurban gittiğini belirtti.

İlgezdi, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verileri açık: Neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Üstelik bu cinayetlerin büyük kısmı evde, yani en güvende olmaları gereken yerde işleniyor" diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin ardından yargı süreçlerinde yaşanan cezasızlık uygulamalarına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, "Her seferinde ‘bu son olsun’ diyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Failler, iyi hal indirimleriyle serbest kalıyor. Adalet gelmiyor, sessizlik büyüyor. İşte bu sessizlik, bir sonraki cinayetin cesaretidir" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN GÖREVİ KADINLARI HAYATTA TUTMAK'

İlgezdi, kadınların, kendilerini koruması gereken kurumlar tarafından kaderine terk edildiğini ifade ederek, yetersiz önlemler yüzünden faillerin yeniden sokaklarda olduğuna dikkat çekti. İlgezdi, devletin görevinin kadınları istatistiklerdeki birer sayı haline getirmek değil; onları hayatta tutmak olduğunu hatırlattı.

Öte yandan vatandaşlar da yetkililere sık sık kadına şiddet ve kadın cinayeletleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.