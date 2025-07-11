Devletin kırmızı kategoride aradığı terörist ‘Silah bırakma tiyatrosunda’ en önde!

Yeniçağ Özel / SERKAN TALAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı çağrı ile başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın ‘Silah bırakma tiyatrosuna’ kadar uzandı. Bir grup PKK’lı terörist, bugün Irak’ın Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası önünde silahlarını sembolik olarak yaktı.

İmralı’daki bebek katili Öcalan’ın ‘silah bırakma ve örgütü feshetme’ çağrısı sonrası kendini fesheden terör örgütü mensuplarından 30 kişilik grup, 300 kişinin önünde silahlarını ateşin içine attı. Sözde törende ayrıca dev ekranda terörist başı Öcalan’ın son görüntüsü yansıtıldı.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST EN ÖNDE

Süleymaniye’de sergilenen tiyatroda yer alan bir ayrıntı dikkat çekti. Sözde silah bırakma töreninde en önde yer alan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yöneticilerinden ‘Bese Hozat’ kod adlı terörist Hülya Oran hâlâ kırmızı bültenle aranan teröristler arasında yer alıyor.

İlk silah bırakan isim olan terörist, örgüte 1994 yılında katıldı. Dört yıl boyunca Tunceli’de kalan PKK’lı terörist bu süreçte birçok silahlı saldırıda yer aldı. Ancak hangi silahlı eylemlerde bulunduğu net olarak bilinmiyor. Öte yandan kendisinden bir yıl sonra terör örgütüne katılan Nuray Oran, 1997 yılında bir çatışmada öldürüldü.

PKK’lı terörist 'Bese Hozat', 2013 yılında Cemil Bayık ile birlikte örgütün en üst kanadının liderliğine kadar geldi.

KOBANİ VE HENDEK OLAYLARININ TALİMATINI VERENLERDEN BİRİYDİ

PKK’nın sözde üst düzey isimlerinden biri olan teröristin adı Kobani olayları ile ilgili hazırlanan iddianamede de geçiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, terör örgütünün kadın yapılanması içinde bulunan Bese Hozat kod adlı terörist, PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi eş başkanı olarak 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları ve 15 Ağustos 2015 hendek olaylarında silahlı ve bombalı saldırı talimatı verdi.

IRAK’IN KUZEYİNDEKİ REFERANDUMA KARŞI ÇIKTI

PKK’lı terörist 2017 yılında yaptığı bir açıklamada bağımsızlığa karşı çıktığını ifade etti. 'Bese Hozat' kod adlı terörist, o dönemde Irak’ın kuzeyinde yapılması planlanan sözde referandum konusunda yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın hedefinin ‘bağımsızlık’ olmadığını savunarak, ayrı bir devlet kurmanın Kürtlerin çıkarına aykırı olduğunu söyledi.

ABD VE İSRAİL’E SIĞINDI

PKK’lı terörist, örgütün kendini feshettiğini açıklaması sonrası dış güçlere sığındı. İmralı’daki bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen terörist, "İsrail, bölgede giderek temel hegemonik güç haline geliyor. Tüm bölge üzerinde de etkisi giderek artıyor. ABD, İngiltere ve Batı’nın da ciddi desteğiyle bu gerçekleşiyor. Bu gelişmeler doğrudan Kürtleri de ilgilendiriyor. Çünkü Kürtler de tüm bu dizaynın içindedir. Bu gelişmelerin, savaşın tam merkezindedir. İsrail, ABD başta olmak üzere bütün bu güçlerin de Kürtler üzerinde ciddi hesapları ve planları var. Tüm bu gelişmeler elbette Türk devletini de çok ciddi anlamda etkiledi, ürküttü. Bu anlamda bütün bu gelişmeler, elbette yeniden Öcalan'la diyalog kurmalarına yol açtı. İmralı’da Öcalan'la devlet heyetinin tekrar diyaloğa geçmesi süreci başladı" dedi.