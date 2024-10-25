Devletin kurumunu çiftliğe çevirip talim yapmıştı! Atıyla şaha kalktı yönettiği bakanlık dibe battı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Devletin kurumunu çiftliğe çevirip talim yapmıştı! Atıyla şaha kalktı yönettiği bakanlık dibe battı

Bakanlık döneminde, Botanik Bahçe'de kendisine özel bir çiftlik yaptıran Eski Tarım Bakanlarından Mehdi Eker, Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası'na Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de "Warrior Girl" adlı atıyla katıldı.

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104 KM PARKURDA BİRİNCİ OLDU

Şampiyonada mücadele eden 68 yaşındaki Eker, zorlu parkurda fiziksel dayanıklılık ve hız gerektiren 104 kilometrelik parkurda yedi yarışmacı arasında birinci gelerek Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Yarış sonrası konuşan Eker, atın binicilik sporunda sadece bir araç değil, binicinin en büyük dostu ve yol arkadaşı olduğunu belirtti.

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HOLLANDA’DAN 4 ÖZEL AT GETİRTTİ

Bakanlık döneminde, Botanik Bahçe'de kendisine özel bir çiftlik yaptıran Eker, burada Türkiye Jokey Kulübü tarafından Hollanda'dan getirtilen dört özel ata sahipti. Bu çiftlikte, Eker'in dinlenmesi için özel bir alan yapılırken atların bakımıyla ilgilenen özel seyisler de görevlendirilmişti. Bu çiftlikteki atlara yalnızca Eker binebilirken, kendisinin binişleri sırasında Botanik Bahçe ziyarete kapatılıyordu.

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BAKANLIK SKANDALLARLA GÜNDEMDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemlerde yayınladığı taklit ve tağşiş listesi ile oldukça konuşuluyor. Özellikle Köfteci Yusuf skandalı ile uzun zaman gündemdeki yerini koruyan Bakanlık, son olarak eski Bakan Vahit Kirişçi ile mevcut Bakan İbrahim Yumaklı arasında yaşanan AUDI kriziyle anıldı.

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