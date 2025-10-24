Türkiye genelinde artan enflasyonla birlikte artan kira fiyatları vatandaşları zorlarken, geçtiğimiz aylarda 81 ile toplam 500 bin konut yapılacağı duyurulmuştu. 500 bin konut projesinin detayları belli oldu.

500 BİN KONUTUN 100 BİNİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

81 ile toplam 500 bin konut yapılacak. 500 bin konutun 100 bin tanesi İstanbul’da, 30 bini Ankara’da, 21 bini İzmir’de, 13 bini Bursa, Gaziantep ve Konya’da, 12 bin adet konut ise Hatay ve Diyarbakır’a yapılacak.

Yapılacak konutların yüzde 5’i şehit yakınlarına ayrılırken, 3 ve daha fazla çocuğu olanlara yüzde 10, emeklilere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaşlarında gençlere ise konutların yüzde 20’si ayrıldı.

ÖNCELİK EVİ OLMAYAN VATANDAŞLARDA

Sosyal konut projesinde inşa edilecek konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerin tamamı yatay mimariye ve geleneksel olarak tasarlanacak. 18 yaş ve üstü herkes başvurabilecek. Ancak öncelik evi olmayan yurttaşlarda olacak. Tapuda eşi ve çocukları üzerine evi olanlar başvuru yapamayacak.

İSTANBUL İÇİN 15 BİN KİRALIK KONUT BELİRLENDİ

Sosyal konut projesi kapsamında kiralık konut uygulaması da başlatılıyor. Şimdi sadece İstanbul’da uygulanacak modelde TOKİ eliyle kiralama sistemi olacak. 15 bin konut belirlendi. İşçi ve memurlar asgari ücretli ve sosyal hak sahibi aileler, genç çiftler için ayrılan kontenjanlar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Konutlar, bölgedeki fiyatın yarısına kiralanacak. Kira sözleşmeleri 3 yıl olacak. Bu konutların bakımı, yönetimi denetimi ise devletin teminatı altında olacak.

EVLERİN AYLIK ÖDEMESİ 6750 TL OLACAK

Yeni evlerin fiyatları, ayda 6750 TL’den başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralar bu yılın aralık ayında çekilecek. Yapılan açıklamaya göre ilk teslimleri ise Mart 2026’da gerçekleştirilecek.

TOKİ'NİN 2022 YILINDA BAŞLATTIĞI VE 2024 YILINDA TESLİM EDİLECEĞİ SÖZÜ VERİLEN BAZI EVLERİN TEMELİ BİLE ATILMADI

TOKİ’nin 2022 yılında başlattığı ve 2024 yılında teslim edileceği sözü verilen konutların birçoğunun henüz temelinin bile atılmadığı belirtildi. O zaman, "Kira öder gibi düşük gelirli vatandaşlarımız bu kampanyadan yararlanacak dendi" ama 600 bin lira ile 800 bin lira olacak denen ancak 4 milyon liraya kadar yükseltilen evlerin yüzde 10 peşinatları alındı. Vatandaş şimdi hem taksit ödüyor hem de oturduğu evin kirasını.