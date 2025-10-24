Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Projemizde 81 ile toplam 500 bin konut yapacağız. 100 bin tanesini İstanbul’a ayırdık. Her iki yakaya da toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara’da 30 bin, İzmir 21’de bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin adet ev yapacağız.

Şehitlerimize yüzde 5 oranında ayrı kontenjan ayırdık. Aynı şekilde 3 ve daha fazla çocuğu olanlara yüzde 10 kontenjan ayırdık. Emeklilere ise proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de gençler inşa edecek. Türkiye Yüzyılı’nun mimarları inşallah gençlerimiz olacak. Bu bakımdan 18-30 yaşlarında gençlere yüzde 20 sini tahsis ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.

İnşa edeceğimiz konutlar 2 + 1 ve 1 + 1 evlerden oluşacak. Evlerin tamamı yatay mimariye ve geleneksel olarak tasarlanacak. 18 yaş ve üstü herkes başvurabilecek. Önce evi olmayanları ev sahibi yapmak istiyoruz. Tapuda eşi ve çocukları üzerine evi olanlar başvuru yapamayacak. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadığı şehirlerden başka illere taşınmak zorunda kaldı. O vatandaşlarımız memleketlerine döndüler. Projeye başvuru yapmak isteyen depremzedeler Nüfus Kayıt Örneği ve 1 yıl ikamet şartı olacak.

Kiralık konut uygulaması da başlatıyoruz. Şimdi sadece İstanbul da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. 15 bin konut belirledik. İşçi ve memurlar asgari ücretli ve sosyal hak sahibi aileler, genç çiftler için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Konutlar bölgedeki fiyatın yarısına kiralanacak. Kira sözleşmeleri 3 yıl olacak. Bu konutların bakımı, yönetimi denetimi ise devletin teminatı altında olacak. İnşallah böylece İstanbul’daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.

Bunun dışında da fahiş kira sorunu ile de mücadelemiz sürecek. Yeni evlerin fiyatları, ayda 6750 TL’den başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Yani vatandaşlar uzun vadeli düşük taksitli ev sahibi olacak.

Diğer taraftan afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı da milletimize sunacağız. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2026’da gerçekleştireceğiz. Yüzyılın konut projesi sadece evlerden oluşmuyor. Çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılar için sosyal alanlar, kafeler, taziye evleri, spor salonları yer alacak. Mahalle konaklarımız da şimdiden hayırlı olsun.