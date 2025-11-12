Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘suç örgütü lideri’ olmakla suçlandığı ve toplam 402 sanığın yer aldığı iddianame yayınlandı. İddianameye göre İmamoğlu 142 eylemden 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin çıkması ile birlikte medyada çok sayıda haber çıktı. 3 bin sayfayı aşkın iddianameden ayrıntıların yer aldığı haberleri yapan kuruluşlar arasında devletin kuruluşu Anadolu Ajansı da yer aldı. Anadolu Ajansı’nın dün “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası" başlığı ile servis ettiği haber, devletin haber kanalı TRT Haber’in internet sitesinde de yer aldı.

Söz konusu haberde, iddianameye konu olan suç örgütünün elde ettiği gelirin ‘kısmi zenginleşme’ için kullanıldığı öne sürüldü. İddianameden yola çıkılarak hazırlanan haberde İmamoğlu’nun oğlu ve şüpheliler arasında yer alan Mehmet Selim İmamoğlu’nun suç gelirinden elde edilen 722 milyon lira ile tekne aldığı öne sürüldü. Haberde "Selim İmamoğlu’nun teknesinin alım tarihi ile Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 milyon liralık transfer örtüştü” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı’nın dün akşam saatlerinde servis ettiği haber, TRT Haber’de de aynen yayınlandı.

Ancak Anadolu Ajansı, haberdeki bir ayrıntıyı bugün sabah saatlerinde fark ederek düzenlendi. Haberde yer alan ‘722 milyon lira’ ifadesi ‘722 bin lira’ olarak revize edilerek haber yeniden yayınlandı.

Anadolu Ajansı, abonelerine söz konusu revizeyi duyurduktan sonra ise TRT Haber de aynı revizeyi yaptı ve sosyal medya hesabından okuyucularına duyurdu. TRT Haber, Anadolu Ajansı ile paralel olarak yaptığı revizeyi “Haberin kaynağının, sehven geçtiği “772 milyon” rakamını “772 bin” olarak düzeltmesinden dolayı, tutarı düzelterek haberimizi yeniden yayınlıyoruz.” İfadeleri ile duyurdu.

Öte yandan TRT Haber’in yaptığı paylaşımın altında X tarafından konulan “Okuyucular bağlam ekledi. TRT alenen yalan haber yapmaktadır. İddianamede teknenin 772 bin TL değerinde olduğu belirtilmektedir” ifadesi dikkat çekti.