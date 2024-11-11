Devlette önemli görevler üstlenenlerden kırmızı alarm! İktidara kritik uyarılar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'ın Meclis'te konuşması önerisinin yankıları hala devam ediyor.

Bahçeli'nin bu çağrısı diğer yandan da "Türkiye bölünür mü" tartışmasını başlattı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"TEHLİKELİ BİR OYUNUN PARÇASIDIR"

Türkiye’nin yaşam sahalarını federatif bir yapı ile Türkiye’ye katma vaadi Türkiye’nin üniter yapısını bozmayı hedefleyen, tehlikeli bir oyunun parçasıdır. Türkiye; kadim Türk topraklarını federasyon adı altında kendi topraklarına katmak yerine nüfuzuyla, sosyal ve ekonomik… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) November 10, 2024

"Türkiye’nin yaşam sahalarını federatif bir yapı ile Türkiye’ye katma vaadi Türkiye’nin üniter yapısını bozmayı hedefleyen, tehlikeli bir oyunun parçasıdır. Türkiye; kadim Türk topraklarını federasyon adı altında kendi topraklarına katmak yerine nüfuzuyla, sosyal ve ekonomik olarak yönetecek kudrete sahiptir. Bu stratejik aklı kullanmak yerine üniter yapımızı bozmaya yönelik adımları zehirli bir meyve olarak görmek gerekir. Türkiye’nin federatif bir yönetim modeline ihtiyacı yoktur. Atatürk’ün ortaya koyduğu stratejik akıldan uzaklaşarak ne dünyayı ne de Ortadoğu’yu bilerek tamamen hamaset üzerine kurulu bir siyasi anlayışla ülkemizin geleceği ipotek altına alınmaya çalışılmaktadır. Türkiye bu tehdidi bertaraf etmelidir. ABD, Rusya ya da üçüncü bir güç Türkiye’nin oyun sahası olmamalı, Türkiye bu ülkeleri kendi politikasına uymaya zorlamalıdır. Bunu ehlileştirilmiş aktörler icra edebilecek kapasiteden yoksundur. Türkiye’nin erken seçimle işbaşına gelecek yeni, milli kimlikli bir siyasi anlayışa her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Şartlar ne olursa olsun bu yurdun “Türk Yurdu” olduğunu bir an bile unutmayacak, yurdumuza sahip çıkacağız!"

???? Cihat Yaycı ;

Muhtemel Plan şu…

❗️Suriye’nin kuzeyindeki YPGİSTAN ve Irak’ın kuzeyindeki BARZANİSTAN (ve Türk şehirleri Kerkük ve Musul da Barzanistan’a katılmış olarak) sözde federasyon şeklinde himayemize girecek.

❗️Genişliyoruz diyerek Türk halkına zehir tatlı tatlı… pic.twitter.com/TnX8xfxGSx — TÜRK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) November 10, 2024

Mavi Vatan'ın isim babası Tümamiral Cihat Yaycı şunları ifade etti:

"GENİŞLİYORUZ DİYEREK TÜRK HALKINA ZEHİR TATLI TATLI VERİLECEK..."

"Muhtemel Plan şu…

Suriye’nin kuzeyindeki YPGİSTAN ve Irak’ın kuzeyindeki BARZANİSTAN (ve Türk şehirleri Kerkük ve Musul da Barzanistan’a katılmış olarak) sözde federasyon şeklinde himayemize girecek.

Genişliyoruz diyerek Türk halkına zehir tatlı tatlı verilecek.."

Sonra bizim de Doğu ve Güneydoğumuzla birleşip bağımsızlık ilan edecekler

sakın uyuma Türkiyem"

Diğer yandan, "Yıllar önce Rus karikatürist bu planı ne güzel de anlatmış…" denilerek yapılan paylaşım ise dikkat çekti.