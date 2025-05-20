Devletten 2.210 TL ve 8.668 TL destek ödemesi!

İşsiz kalan bireyler için çeşitli destek ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Uygulama ile birlikte İşsiz olan vatandaşların işgücüne katılımı da destekleniyor. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan düzenli yardım alan hane halkı içerisinde, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişiler tek seferlik olmak kaydıyla "İşe Başlama Yardımı" alabiliyor.

2025 yılı için 8.668 TL olan destek tutarı işe başlanılan yıl içerisinde yalnızca bir defa ödeniyor.



Öte yandan işe yönlendirme yardımı da vatandaşların yararlanabileceği bir diğer destek türü de iş arayan vatandaşların koşullarını kolaylaştırmak maksadıyla sunuluyor. Aile Bakanlığı iş görüşmesi ve başvuru aşamasındaki giderleri de karşılıyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Bu destek yılda en fazla 3 iş görüşmesi için sunuluyor. 2025 yılı için destek tutarı 2210 TL olarak ödeniyor. İşe yönlendirme yardımı destek ödemesi görüşme tarihini takip eden ay içerisinde hesabınızda oluyor.



KİMLER YARARLANABİLİR?



Bakanlık tarafından sunulan işe başlama ve yönlendirme yardımlarından yararlanabilmek için karşılamanız gereken bazı şartlar bulunuyor.

Bu destek ödemelerinden faydalanabilmek için aile Bakanlığ’dan düzenli olarak yardım oluyor olmanız gerekiyor. Bununla birlikte yaş aralığınızın 18 ila 55 yaş arasında olması, İŞKUR üzerinde aktif işsiz kaydına sahip olmak ve çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engelinizin bulunmaması gerekiyor.

