Devletten destek alan diş hekimi laboratuvar kurdu

Tunceli'de diş kliniği sayısındaki artış, ve özellikle yaz aylarında kentin nüfus oranının 2-3 katına çıkması, beraberinde diş protezi talebini de yükseltti. Mevcut laboratuvarların kapasitesinin yetmediğini tespit eden Uzman Diş Hekimi Dr. Özge Erarslan Gürbüz, bununla ilgili bir araştırmalar yaptı.

Araştırmalar neticesinde KOSGEB desteğiyle kendi laboratuvarını kurabileceğini öğrenen Dr. Gürbüz, gerekli başvuruları yaparak destek almaya hak kazandı. Gürbüz, devletten aldığı destek ile diş protez laboratuvarı kurdu.



Son zamanlarda bölgedeki diş kliniği sayısında artış olduğunu ve talebi karşılayabilecek diş protez laboratuvarının bulunmadığını belirten Dr. Gürbüz, protetik diş tedavisi noktasında, işin mutfağında da bulunmak istediğini belirtti. KOSGEB desteğiyle hızlıca laboratuvar kurabildiğini ifade eden Dr. Gürbüz, "Son zamanlarda diş kliniği sayısında bayağı bir artış oldu. Ama bunu karşılayabilecek bir diş protez laboratuvarı ne yazık ki yok. Özellikle yazın Tunceli nüfusu yaklaşık 2-3 katına çıkıyor ve bu hasta sayısını da aynı oranda artırıyor. Özellikle bu hastaların buradaki vakitleri çok kısıtlı olduğundan dolayı hızlı bir iş akışı sağlamamız gerekiyor. Daha önceden iyi bir iş yapabilmek adına uzaktaki bazı şehirlere göndermek durumunda kalıyorduk. Bu fikrin doğuş noktalarından biri de buydu. Böylece kendi birimimizde bu işlemleri hızlıca tamamlayıp ilgili yerlere gönderebiliyoruz" dedi.