Devletten lüks otomobil markasına destek sinyali

İngiltere hükümeti, lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover’ın siber saldırı sonrası üretimi ekim ayına kadar durdurma kararının ardından tedarikçilerine mali destek sağlamayı değerlendiriyor.

Hindistan merkezli Tata Motors’a ait olduğu bilinen dünyaca ünlü otomotiv markası Jaguar Land Rover’ın İngiltere’de üç fabrikası bulunuyor. İstatistiksel verilere göre bu tesislerde günlük yaklaşık 1.000 araç üretiliyor.

İNGİLTERE İŞ BAKANI, CEO İLE GÖRÜŞTÜ

İngiltere İş Bakanı Peter Kyle ve Sanayi Bakanı Chris McDonald, Salı günü Jaguar Land Rover’ı ziyarette bulundu. Ziyarette CEO ile üretimin yeniden başlaması için atılacak adımlar da görüşüldü. McDonald, “İki önceliğimiz var: Jaguar Land Rover’ı bir an önce tekrar üretime döndürmek ve tedarik zincirinin uzun vadeli sağlığını korumak” dedi.

BBC’nin aktardığına göre, bakanlar tedarikçilerin JLR üretime başlayana kadar ayakta kalabilmesi için parça alımı yapmayı veya devlet destekli krediler sağlamayı değerlendiriyor. Ancak krediler seçeneğinin tedarikçiler tarafından pek popüler olmadığı belirtiliyor.