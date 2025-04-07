Devletten milyonlar aktı! Dev markaya dev teşvik

Türkiye ve dünyanın en büyük bisküvi markalarından olan Ülker, kazancı ile de dikkat çekiyor. Markanın sahibi Murat Ülker de Forbes'a göre 5,5 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin iş insanı.

Öte yandan Ülker'in devletten aldığı teşvik ve vergi avantajı gündeme geldi.

DEVLETİN KASASINDAN MİLYONLAR AKTI

Evrensel gazetesinden Uğur Zengin'in haberinde, Ülker'in 2023-2024'te devletten 511 milyon TL teşvik ve vergi avantajı aldığı yer aldı.

Murat Ülker

Ayrıca Ülker, istihdam teşviki aldığı 2024’te işçi sayısını bin 712 azalttı. Böylelik ile işçi başı kar bir yılda yüzde 55 arttı.

Şirket 2024 yılında 8 milyar TL, 2023 yılında ise 6 milyar TL kar elde etti.

TEŞVİK ALDI YÜZLERCE İŞÇİYİ ÇIKARDI

2023 yılında toplam 11 bin 966 işçi ile üretim yapan şirket, 2024 yılında istihdam gerekçesiyle devletten aldığı milyonlarca lira teşvike rağmen işçi sayısını 10 bin 254’e düşürdü. Böylece 384’ü taşeron 1712 işçi işinden oldu.

BOYKOT LİSTESİNE DE GİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanması ile başlayan eylemler, ekonomik boykota kadar uzanmıştı. İktidara yakın markaların yer aldığı boykot listesine, Saraçhane'ye toplanan binlerce vatandaşı talebi üzerine CHP lideri Özgür Özel tarafından Ülker markası da dahil edilmişti.