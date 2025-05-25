Devon Hall'dan zafer yorumu: ‘Dünyanın en güzel şeyi’

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Devon Hall'dan zafer yorumu: ‘Dünyanın en güzel şeyi’

Fenerbahçe’nin zaferinde önemli rol oynayan Devon Hall, kazandıkları kupanın kendisi için ‘dünyanın en güzel şeyi’ olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 yenerek THY EuroLeague'de 2. kez şampiyon oldu.

Sarı-Lacivertlilerin zaferinde önemli rol oynayan Devon Hall, maç sonrası duygularını ifade etti. Zaferden dolayı büyük bir heyecan duyduğunu kaydeden Hall, “Tüm sene boyunca hedef bu noktaya gelmekti. Konfetiler düşüyor üstüme. Dünyanın en güzel şeyi. Monaco çok iyi bir takım. İki gün önce Olympiakos'a karşı gösterdiler. Biz de fiziksel olmak, agresif olmak istedik. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Savunma şampiyonluk kazandırıyor, kesinlikle öyle." sözlerini kullandı.

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