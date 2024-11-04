Devre arası hakem kararlarını eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayınında neden yoktu? beIN, susturmak için talimat mı verdi?

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

TOLGA ZENGİN TRABZONSPOR'UN VERİLMEYEN GOLÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin de devre arasında yorum yaparken “Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum.” dedi

VAR DEVREYE GİRMEDİ

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Okay Yokuşlu'nun bulduğu kafa golünde Mert Müldür'ü çektiği gerekçesi ile faul düdüğü çaldı. Hakem Çakır düdüğü pozisyon tamamlanmadan çaldığı için VAR devreye giremedi.

TOLGA ZENGİN PROGRAMA ÇIKMADI

Devre arasında hakemin iyi niyetli olmadığını sorgulayan Tolga Zengin'in maç sonu programında yer almaması dikkat çekti.

Eski milli file bekçisi 2022-2013 yılları arasında Trabzonspor formasını terletmiş ve bir dönem takım kaptanlığı yapmıştı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TALİMAT İDDİALARI

Sosyal medyada beIN yöneticisinin "Maç sonu hakemi değil oyunu konuşun." şeklinde talimat verdiği, Tolga Zengin'in ise "Ben çocuk muyum ne konuşacağımı size mi soracağım." şeklinde karşılık vererek rest çektiği ve bu nedenlerle maç sonu yayınında bulunmadığı iddia edildi.