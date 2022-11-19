﻿Devrek SYDV 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Devrek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 2 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak ya da askerlik ile ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında 2021-2022 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Aktif olarak araç kullanmak. (Araç kullanımı konusunda test sürüşü yapılacaktır)



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuranlar arasından şartları uygun olanlardan en yüksek puanlı adaydan başlanarak on kişi mülakata çağırılacak olup, mükalata çağırılacak olan adaylar müracaat şartlarında belirtilen koşulları ispat eden evraklar ile birlikte ayrıntılı özgeçmişleri ile birlikte teslim ederek mülakata kabul edilecektir. Vakfımız personel alımını gerekli görürse iptal edebilir.