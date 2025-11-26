Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son uygulamada denetime takılan bir işletmede, raflarda tarihi geçmiş ürünler, gıda dolaplarında ise fare pislikleri tespit edildi.

'HALKIN SAĞLIĞI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA HİÇBİR GEREKÇE KABUL EDİLEMEZ'

Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu manzaraların ardından tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi. Denetim sırasında işletme çalışanlarına uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi. Ekipler, ilçe genelinde benzer uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.