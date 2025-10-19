Kutlamalara Cumhuriyet Alanında bulunan anıta Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı tarafından çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından davetlilere hitap eden Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak, "Muhtarlık müessesesinin kuruluş gününün 19 Ekim 1829 tarihi olduğu 2. Mahmut’un fermanı olarak Osmanlı arşivinde belirtilmiştir. 19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan bir genelge ile de "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla da bu yıl muhtarlar gününün 11. yılını kutlamaktayız. Bu günün "Muhtarlar Günü" ilan edilmesinden dolayı cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel yönetimler gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri sorumluluklar sebebi ile yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle de söz sahibi, seçilmiş eren, ihtiyar anlamları taşımaktadır. 5493 sayılı belediyeler kanununun 9. Maddesinin f bendi değiştirilerek, muğlâk ifadelerin yerine daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak adres kayıt sistemi yeniden düzenlenmelidir. Muhtarların mahallerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılmaları sağlanmaları ve bu komisyon kararlarında da oy kullanma hakları olmalıdır. Muhtarlık müessesesi 1829’dan günümüze 196 yıllık bir tarihe sahiptir. Kurum genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü görevi üstlenen bir birimdir" diye konuştu.



Düzenlenen etkinliğe; Daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katılırken programın ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinden sonra tören sona erdi.