Devren devlet
Türk- Kürt- Arap projesi;
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temeline dinamit koymaktır.
- Anayasada vücut bulan tüm “Türk Milleti” ifadelerini yozlaştırmaktır.
- Türk- Kürt ve Arap tanımını anayasaya koymaktır.
- Hüda Par ve DEM’in isteklerine boyun eğmektir.
AKP- MHP- DEM ittifakı;
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yıkım projesidir.
- Bebek katilleri olan Öcalan başta tüm teröristleri affetme niyetidir.
- Yeni anayasa için cumhur ittifakına DEM transferidir.
Ümmet çağrısı;
- Türk milletini Erdoğan’ın ümmeti yapma davetidir. Laik devlet ilkesini yok etmektir.
Yeni anayasa hedefi;
- Demokratik hakların sınırlandırılması,
- Erdoğan’a yeniden seçilmesi,
- Türk Milleti kavramının yok edilmesi,
- Eyalet yapılanması,
- Ucube tek adam rejiminin totaliter ve otoriter rejime dönüşmesi,
- Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin azaltılması…
CHP operasyonları;
- 31 Mart 2025 seçiminde 1. Parti olmasının intikamını alma,
- Belediye Başkanlarını itirafçı iftiraları ile itibarsızlaştırma
- Partinin bölünmesi için kurultayda “şaibe” oldu iddiası ile yargıya siyasi talimat verme eylemleridir.
Ey gafiller, ey hainler, ey Türk düşmanları anayasanın şu hükümlerini hepinizin beynine, beynine sokacağım:
1. Anayasanın Başlangıç Metni derki;
- Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını ve yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü esas alan...
- Türk Milleti, insan haklarından ve hürriyetlerinden taviz verilmemesi gerektiğini kabul ederek...
- Her Türk vatandaşının bu Anayasaya, millî kültüre, medeniyete ve hukuk düzenine bağlılığını...
Madde 3: Dili Türkçedir.
Madde 6: Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletine aittir.
Madde 42: Türkçeden başka hiçbir dil, Türk vatandaşlarına ana dili olarak okutulamaz ve öğretilemez.
Madde 66: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
Madde 80: Türk milletinin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi…
Madde 81: …Büyük Türk milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
Madde 103: …Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma…
Madde 109: Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlar, Türk milletine karşı sorumludurlar.
Madde 129: Memurlar ve diğer kamu görevlileri, Türk milletine karşı sorumludur.
Madde 134: Türk dilini, tarihini ve kültürünü araştırmak, geliştirmek ve yaymak amacıyla...
İlaveten şu kanunlarda yer alan “Türk” ifadeleri de da size tokat olsun:
- Türk Medeni Kanunu,
- Türk Ceza Kanunu,
- Türk Borçlar Kanunu,
- Türk Ticaret Kanunu,
- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu,
- Türk Vatandaşlığı Kanunu…
Bu tokatlar az gelebilir.
Niyetiniz; Türk Devletini, Türk milletini, Kürtleştirmek- Araplaştırmak ise amacınız bunun adı yeni anayasa olmaz, olamaz.
Bunun adı; Devren Devlet olur.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluşunun ve kuruluşunun efsane kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü; Devren Devlet niyetinizi de Cumhur İttifakınızı da siyasetin mezarlığına gömer:
- NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…