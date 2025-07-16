Devren devlet

Türk- Kürt- Arap projesi;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temeline dinamit koymaktır.

Anayasada vücut bulan tüm “Türk Milleti” ifadelerini yozlaştırmaktır.

ifadelerini yozlaştırmaktır. Türk- Kürt ve Arap tanımını anayasaya koymaktır.

Hüda Par ve DEM’in isteklerine boyun eğmektir.

AKP- MHP- DEM ittifakı;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yıkım projesidir.

Bebek katilleri olan Öcalan başta tüm teröristleri affetme niyetidir.

Yeni anayasa için cumhur ittifakına DEM transferidir.

Ümmet çağrısı;

Türk milletini Erdoğan’ın ümmeti yapma davetidir. Laik devlet ilkesini yok etmektir.

Yeni anayasa hedefi;

Demokratik hakların sınırlandırılması,

Erdoğan’a yeniden seçilmesi,

Türk Milleti kavramının yok edilmesi,

Eyalet yapılanması,

Ucube tek adam rejiminin totaliter ve otoriter rejime dönüşmesi,

Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin azaltılması…

CHP operasyonları;

31 Mart 2025 seçiminde 1. Parti olmasının intikamını alma,

Belediye Başkanlarını itirafçı iftiraları ile itibarsızlaştırma

Partinin bölünmesi için kurultayda “şaibe” oldu iddiası ile yargıya siyasi talimat verme eylemleridir.

Ey gafiller, ey hainler, ey Türk düşmanları anayasanın şu hükümlerini hepinizin beynine, beynine sokacağım:

1. Anayasanın Başlangıç Metni derki;

Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını ve yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü esas alan...

Türk Milleti, insan haklarından ve hürriyetlerinden taviz verilmemesi gerektiğini kabul ederek...

Her Türk vatandaşının bu Anayasaya, millî kültüre, medeniyete ve hukuk düzenine bağlılığını...

Madde 3: Dili Türkçedir.

Madde 6: Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletine aittir.

Madde 42: Türkçeden başka hiçbir dil, Türk vatandaşlarına ana dili olarak okutulamaz ve öğretilemez.

Madde 66: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

Madde 80: Türk milletinin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi…

Madde 81: …Büyük Türk milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Madde 103: …Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma…

Madde 109: Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlar, Türk milletine karşı sorumludurlar.

Madde 129: Memurlar ve diğer kamu görevlileri, Türk milletine karşı sorumludur.

Madde 134: Türk dilini, tarihini ve kültürünü araştırmak, geliştirmek ve yaymak amacıyla...

İlaveten şu kanunlarda yer alan “Türk” ifadeleri de da size tokat olsun:

Türk Medeni Kanunu,

Türk Ceza Kanunu,

Türk Borçlar Kanunu,

Türk Ticaret Kanunu,

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu,

Türk Vatandaşlığı Kanunu…

Bu tokatlar az gelebilir.

Niyetiniz; Türk Devletini, Türk milletini, Kürtleştirmek- Araplaştırmak ise amacınız bunun adı yeni anayasa olmaz, olamaz.

Bunun adı; Devren Devlet olur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluşunun ve kuruluşunun efsane kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü; Devren Devlet niyetinizi de Cumhur İttifakınızı da siyasetin mezarlığına gömer: