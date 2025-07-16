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Orhan UĞUROĞLU
Orhan UĞUROĞLU

Devren devlet

Türk- Kürt- Arap projesi;

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temeline dinamit koymaktır.
  • Anayasada vücut bulan tüm “Türk Milleti” ifadelerini yozlaştırmaktır.
  • Türk- Kürt ve Arap tanımını anayasaya koymaktır.
  • Hüda Par ve DEM’in isteklerine boyun eğmektir.

AKP- MHP- DEM ittifakı;

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yıkım projesidir.
  • Bebek katilleri olan Öcalan başta tüm teröristleri affetme niyetidir.
  • Yeni anayasa için cumhur ittifakına DEM transferidir.

Ümmet çağrısı;

  • Türk milletini Erdoğan’ın ümmeti yapma davetidir. Laik devlet ilkesini yok etmektir.

Yeni anayasa hedefi;

  • Demokratik hakların sınırlandırılması,
  • Erdoğan’a yeniden seçilmesi,
  • Türk Milleti kavramının yok edilmesi,
  • Eyalet yapılanması,
  • Ucube tek adam rejiminin totaliter ve otoriter rejime dönüşmesi,
  • Anayasa Mahkemesinin yetkilerinin azaltılması…

CHP operasyonları;

  • 31 Mart 2025 seçiminde 1. Parti olmasının intikamını alma,
  • Belediye Başkanlarını itirafçı iftiraları ile itibarsızlaştırma
  • Partinin bölünmesi için kurultayda “şaibe” oldu iddiası ile yargıya siyasi talimat verme eylemleridir.

Ey gafiller, ey hainler, ey Türk düşmanları anayasanın şu hükümlerini hepinizin beynine, beynine sokacağım:

1. Anayasanın Başlangıç Metni derki;

  • Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını ve yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü esas alan...
  • Türk Milleti, insan haklarından ve hürriyetlerinden taviz verilmemesi gerektiğini kabul ederek...
  • Her Türk vatandaşının bu Anayasaya, millî kültüre, medeniyete ve hukuk düzenine bağlılığını...

Madde 3: Dili Türkçedir.

Madde 6: Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletine aittir.

Madde 42: Türkçeden başka hiçbir dil, Türk vatandaşlarına ana dili olarak okutulamaz ve öğretilemez.

Madde 66: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

Madde 80: Türk milletinin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi…

Madde 81: …Büyük Türk milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Madde 103: …Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma…

Madde 109: Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlar, Türk milletine karşı sorumludurlar.

Madde 129: Memurlar ve diğer kamu görevlileri, Türk milletine karşı sorumludur.

Madde 134: Türk dilini, tarihini ve kültürünü araştırmak, geliştirmek ve yaymak amacıyla...

İlaveten şu kanunlarda yer alan “Türk” ifadeleri de da size tokat olsun:

  • Türk Medeni Kanunu,
  • Türk Ceza Kanunu,
  • Türk Borçlar Kanunu,
  • Türk Ticaret Kanunu,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu,
  • Türk Vatandaşlığı Kanunu…

Bu tokatlar az gelebilir.

Niyetiniz; Türk Devletini, Türk milletini, Kürtleştirmek- Araplaştırmak ise amacınız bunun adı yeni anayasa olmaz, olamaz.

Bunun adı; Devren Devlet olur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluşunun ve kuruluşunun efsane kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü; Devren Devlet niyetinizi de Cumhur İttifakınızı da siyasetin mezarlığına gömer:

  • NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…

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