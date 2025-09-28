Devri tükenen gazeteciler!

TürkMedya’nın Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel 16 Ağustos’ta Fulya Kalfa’nın CNN TÜRK Masasında benim de olduğum gazetecileri birkaç kez eleştirmiş.

Cuma günü bir meslektaşım sohbet sırasında bu yayından bahsetti.

1995 yılında HBB TV’nin Genel Haber Koordinatörü olarak, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, içerikten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve NTV Genel Müdürü Nermin Yurteri’yi ve Melik Yiğitel’i Ankara’da muhabir, TV 100’den Fuat Uğur’u da İstanbul’a haber müdürü olarak işe almıştım.

Yiğiteli’i arayarak o günkü yayın linkini istedim.

“Sözlerim aklımda abi sana WhatsApp’tan ileteyim” diyerek şu mesajı gönderdi:

“Orhan Uğuroğlu mesela ‘öyle bomba bir dosya geliyor ki, Erdoğan istifa edecek, erken seçim olacak’ diye tweet attı. Ne oldu peki! çıka çıka dedikoduya dair bir iddia çıktı. Hükümet yerinde duruyor. Orhan Uğuroğlu, Yılmaz Özdil, Can Ataklı, Memduh Bayraktaroğlu, Sabahattin Önkibar gibi gazeteciler bunu hep yapıyor.

Devirleri bitti, raf ömürleri sona erdi. Gidip torun sevsinler. Yeni Türkiye’yi okuyamıyorlar…”

Yayının linkini tekrar sorunca Yiğitel şu yanıtı verdi:

“Vallahi abi ben de kayıtlara baktım bulamadım. Haftada 4 gün CNN’e çıktığım için hala bakıyorum. Ama yazdıklarımı söylediğimi iyi hatırlıyorum. Siz olduğunuz için not alarak, dikkatli konuştum.”

YouTube yayınını bulup deşifresini şöyle özetledim:

“Şunu da hatırlatayım, gazeteci Orhan Uğuroğlu da mesela sanal medya hesabından şöyle bir paylaşım yapmıştı. ‘Öyle bomba bir dosya geliyor ki Erdoğan istifa edecek. Erken seçim gelecek.’

Sayın Özel'in o yarın 12 bekleyin açıklamasıyla beklentiler öyle bir yukarıya çıktı ki çok yüksek tonda paylaşımlar yapıldı.

Mesela gazeteci Orhan Uğuroğlu şöyle bir paylaşım yaptı ki böyle paylaşımlar da az önce ifade ettiğim gibi çok fazla yapıldı.

O günün akşamına Özel'in Erdoğan'a hediyesini açıklayayım. Öyle bomba bir dosya geliyor ki Erdoğan istifa edecek, erken seçim gelecek diye böyle işte Hashtag'lerle paylaşımlarla böyle bir paylaşım yaptı ve dediğim gibi çok da fazla yapıldı.

Şimdi Orhan Uğuroğlu da Orhan Bey biliyorum eski gazeteci fakat bu eski gazetecilerden ben çok muzdaribim.

Fulya bunlar geçmişte işte sakallı bebek doğduğu yok. Helga hem çok güzel hem çok zengin. Türkiye'de koca arıyor.

Yok bilmem ne haberleri yapan adamlar. Bu eski gazetecilerden ben muzdaribim.

Genç gazeteciler rahatsız. Genç gazeteciler rahatsız.

Mesela bir tane şey var, isimlerini söyleyeyim: Mesela Can Ataklı, Sabahattin Önkibar, Memduh Bayraktaroğlu. Ya bunları mesela YouTube yayınlarını izliyorum. Ya mübarek hani söylediğin 10 şeyden bir tane doğru çıksa ya. Yani niye bunu yapıyorsunuz Allah aşkına?

Özgür Bey'e ya Özgür Bey daha genç etmesin burada yani siyasetçi olarak ihtiyaç var daha genç önünde çok başka maçları oynayacak yapmasın etmesin kendini bitiriyor bak bir dahakine çok özür dilerim bir daha yapsın kim inanacak söyleyeyim ben.

Memduh Bayraktaroğlu Sabahattin Önkibar Can Atak Orhan Uğuroğlu inanır. Başka kimse inanmaz. Bu bir işe yaramaz yani. Bizi inandırsın.”

Değerli okurlarım,

Melik Yiğitel sağ olsun bana övgü dolu sözlerle iltifat etti ve vereceğim yanıtı CNN Türk’te okuyacağına söz verdi.

248 kelimelik eleştirine 248 kelimelik yanıtım şöyle:

CNN Türk’te Yılmaz Özdil adını vermemişsin ama mesajında eklemişsin.

Özgür gazetecinin devri bitilemedi aralarında olduğun yandaş gazeteciler devri başladı.

Somut bir örnek vereyim.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na gözaltı ile başlayan Ağustos’a kadar süren dönemde yandaş medyada iftiraları ile yalanlarını tek tek topladım.

İBB’nin hukuk bürosundan yanıtları aldım ve "YALANLAR GERÇEKLER- Ekrem İmamoğlu” kitabımı yayınladım.

Yalanların ortaya çıkmaması için elbette devrimin kapanmasını istersin.

Raf ömrüme gelince;

Yeniçağ’da 365 gün yer alan yazılarımı her gün binlerce okurum takip ediyor.

Sizleri bilmem, özgür televizyonlara tek kuruş almadan (!) yorumcu olarak katılıyorum.

“Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım” diyen Sayın Erdoğan’ın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Meral Akşener tarafından nasıl desteklendiğini “Proje” kitabımda yayınladım.

“Genç gazeteciler rahatsız” diyorsun çok haklısın.

Yalanlarını, iftiralarını yüzlerine vurarak verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.

Raf ömrüm dolmuş mu?

“Yeni Türkiye’yi okuyamıyorlar” diyorsun.

Yasama, Yürütme ve Yargıyı tek elde toplayan, anayasa ve AİHM kararlarını uygulamayan, hukuki değil siyasi yargı kararlarına destek veren ucube tek adam rejimini okuyor, her gün yazıyor ve eleştiriyorum.

Özgür gazeteciliğim öldürülmek kastıyla saldırıya uğradıktan sonra da bitmedi, ömür boyu da bitmeyecek.

“Bunlar geçmişte işte sakallı bebek doğduğu yok. Helga hem çok güzel hem çok zengin. Türkiye'de koca arıyor” diyorsun.

Benim ya da adını verdiğin gazetecilerin bu haberleri yaptığımızı haydi ispat et bakalım.

Edemezsen yayında şu cümleyi söyle:

“Yalan söyledim, iftira attım, özür dilerim.”

Gelelim, “Öyle bomba bir dosya geliyor ki Erdoğan istifa edecek. Erken seçim gelecek” sosyal medya mesajıma.

Beni eleştirmek için bula bula bu hatamı bulmuşsun.

Rabbim ve okurlarım beni affetsin.