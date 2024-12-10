Devrilen ağacın altında kalan 2 turist hayatını kaybetti

Endonezya'nın Bali Adası'nda yer alan ve özellikle turistler tarafından yoğun ilgi gören Ubud’daki Kutsal Maymun Ormanı’nda, dün dramatik bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, devasa bir ağacın ya da dalın ormandaki yürüyüş yoluna devrildiği an görüldü. Videolarda, olayın şiddetiyle insanların panik içinde kaçıştıkları anlar ve çevredeki bağırışlar yer aldı.

Olayda, Fransa ve Güney Kore vatandaşı iki kadın yaşamını yitirdi. Bir diğer Güney Koreli kadın ise yaralı olarak Kenak Medika Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Güney Kore ile Fransa konsolosluklarıyla koordinasyon içinde çalıştıklarını açıkladı. Ubud Polis Şefi Komiser Gusti Nyoman Sudarsana, ağacın devrilme nedeninin incelendiğini belirtti.

ORMANIN ÖNEMİ VE ZİYARETÇİ PROFİLİ

Kutsal Maymun Ormanı, yalnızca turistlerin değil aynı zamanda yerel halkın da ilgi odağı. Orman, düğün fotoğrafları için sıkça tercih edilen bir mekan olmasının yanı sıra, içinde barındırdığı 600 civarındaki makak maymunu ile ünlü. Ziyaretçiler, ormanda dolaşırken yüksek hindistancevizi ağaçlarının arasında zıplayan maymunları ve Pura Bukit Sari Tapınağı’nı gözlemleyebiliyor. Makak maymunları ve ağaçların kutsal kabul edildiği bu alan, bölge kültürü için büyük bir öneme sahip.

TURİZM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu trajik olay, popüler turistik mekanlarda alınması gereken güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi. Bölge yetkililerinin, devrilme riski taşıyan ağaçlar için daha kapsamlı kontroller yapması gerektiği belirtiliyor. Ormanın turistik cazibesinin yanında doğal tehlikeler de barındırdığı bir kez daha hatırlatıldı.