Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kocaeli’nde meydana gelen şiddetli fırtınada bir kişi devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen vatandaş ne yapacağını şaşırdı.

KAYNAK: İHA
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bir vatandaş devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle ağaç dayanamayarak devrildi. O esnada bir vatandaş ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümden dönen vatandaş ne yapacağını şaşırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrildiği, vatandaşın ise kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor.

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Ağaç aynı zamanda elektrik direğinin üstüne düşerek onu da devirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen ağacı yoldan kaldırılırken, sokak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

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