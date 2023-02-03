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Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 21:27
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Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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R. O.'nun (45) kullandığı 63 HU 673 plakalı beton mikseri, Turgut Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, kaza yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Mikserden dökülen betonun ekiplerce temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı. (AA)

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