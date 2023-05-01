Devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

Edirne'de bir iş makinesi kaza yaptı ve operatörü kabinde sıkıştı. Kazanın meydana geldiği yer, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarının yapıldığı Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi yakınındaki alandı.

Devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

Kazayla ilgili edinilen bilgilere göre, iş makinesi Uğur Koçak tarafından yönetiliyordu ve kontrolsüzce devrildi.

Operatör Koçak, kabinde sıkışarak yaralandı. Şantiyedeki çalışma arkadaşları durumu bildirerek sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini çağırdılar.

İtfaiye ekipleri, hidrolik ayırıcı kesici malzemeler kullanarak operatörü kurtardılar. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı Koçak'ı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ambulansla götürdüler.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattılar.

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