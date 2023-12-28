Devrilen işçi servisinde 12 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Devrilen işçi servisinde 12 kişi yaralı
Afyonkarahisar’da direksiyon hakimiyetinin yitirildiği işçi servisinin refüje girerek devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, şehir merkezi Efeler Kavşağı yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir işletmeye ait işçileri taşıyan E.M. kontrolündeki 03 BA 284 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje girerek ardından yan yattı.

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Kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 8 kişinin kontrol amaçlı hastaneye gönderildiği belirtildi. Kazada aracın devrildiği refüjdeki çok sayıda ağaç da zarar alırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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