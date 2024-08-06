Devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyon devrildi. Yaralı olan kamyon sürücüsü aracın içinde sıkıştı. İhbar sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sıkışan şoförü çıkardı. Yaralı şoför ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralı kamyon şoförü, kaza sonrası etrafa savrulan meyvelerin alınmasını istedi. Kaza yerine gelen vatandaşlar zarar görmeyen meyveleri seçerek kasalarla götürdü.

Kazayla ilgili inceleme sürerken, TIR olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.