Devrilen otomobil 30 metre sürüklendi: 3'ü çocuk 5 yaralı



Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Ayhan Yürük (44) idaresindeki 34 CUL 795 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilde bulunan Ayhan, Serap (39), Emir Miraç (6), Ömer Asaf (9) ve Tahir Ege Yürük (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.