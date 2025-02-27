Devrilen soba evi yaktı! Polis kapıyı kırıp kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Devrilen soba evi yaktı! Polis kapıyı kırıp kurtardı

Aksaray’da bir evde yanan kömür sobası devrildi. Sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Büyük Bölcek Mahallesi 2401'inci Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında oturan Harun Ulusoy, odasında ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu.

Saat 04.30 sıralarında ise sobanın devrilmesi sonucu, odadaki eşyalar tutuştu. Bu sırada diğer odada uyuyan ağabeyi Hamza Ulusoy (30) duman kokusu nedeniyle uyandığında, kardeşinin odasında yükselen alevleri fark etti. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, kilitli olan oda kapısını kırıp içeride mahsur kalan Harun Ulusoy'u kurtardı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan ve dumandan etkilendiği belirlenen Ulusoy, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza Ulusoy ise olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Devrilen soba evi yaktı! Polis kapıyı kırıp kurtardı

Devrilen soba evi yaktı! Polis kapıyı kırıp kurtardı

Devrilen soba evi yaktı! Polis kapıyı kırıp kurtardı

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