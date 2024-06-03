Devrilen tekne 20 kişiye mezar oldu

1 Haziran'da Afganistan'ın Nangarhar Eyaleti sınırlarında bulunan Mohmand Dara bölgesinde meydana gelen tekne kazasında 20 kişinin öldüğü tespit edildi.

Nangarhar Eyaleti Bilgi ve Kültür Departman Müdürü Kuraishi Badlon, teknenin Mohmand Dara bölgesindeki nehirde battığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

Mohmand Dara hükümetinin bölge valisi Moulvi Mohammad Ajmal Shagwal ise yaptığı açıklamada, yerel halkın da yardımıyla dokuz cesedin nehirden çıkarıldığını belirtti. Yerel saatle 07.30'da batan teknede 25 kişinin bulunduğunu, kazadan ancak 5 kişinin kurtulduğunu belirten Vali "Nehirlerin küçük tekneler için güvensiz olduğunu sürekli söylüyoruz ama bazı adetlerin önüne geçmek mümkün olmuyor. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" diye konuştu.

Eyaletin Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne göre şu ana kadar çıkartılan cansız bedenler arasında bir erkek, bir kadın, iki erkek ve bir kız çocuğunun cesetleri yer alıyor. Hayatta kalanlardan Sherzad Ahmad Khel, teknenin çok fazla insan olması nedeniyle battığını söyledi.

Hükümete bağlı Bakhtar Haber Ajansı, çok sayıda kişinin tekneye bindiğini ve tekne nehrin ortasına ulaştığında motorunun aşırı ısınarak alevler içinde kaldığını söylediği bir video mesajı yayınladı. Yaşananlardan sonra su basan teknede bulunan talihsiz kişiler, kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldı. Bölge sakinlerinden Abdul Majeed, işe gitmek ve bölge pazarında alışveriş yapmak için neredeyse her gün nehri geçmek için aynı tekneyi kullandıklarını söyledi. Buraya bir de köprü yapılması gerektiğini vurguladıktan sonra "Buraya köprü yapılması çok önemli. Önceki hükümete sorduk ama yapılmadı. Biz hala hükümetten bize köprü yapmasını talep ediyoruz. Köprü yapılmazsa benzer olaylar yaşanmaya tekrar edecek" diye konuştu.

Mohmand Dara ve Nangarhar'ın diğer bölgelerindeki insanlar, köprü eksikliği nedeniyle nehri geçmek için küçük tekneler kullanıyor. Birkaç yıl önce de ilçede benzer bir tekne batması olayında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.