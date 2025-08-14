Devrilen ticari taksi ters döndü: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi devrilerek ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 T 0020 plakalı ticari taksi, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. Kazada araçta bulunan B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.