Devrilen TIR'da sıkışan şoförden acı haber

Edirne’nin İpsala ilçesinde devrilen TIR’ın şoförü Ali Oğuz Genç (59), hayatını kaybetti.

Devrilen TIR'da sıkışan şoförden acı haber

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İpsala-Keşan kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. İpsala’dan, Keşan yönüne giden Ali Oğuz Genç yönetimindeki 34 EKY 427 çekici ve 34 ED 9767 dorse plakalı TIR, yolun 8’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Genç’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Ali Oğuz Genç’in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(Kaynak: DHA)

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