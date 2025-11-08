

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi’nden Urganlı Mahallesi istikametine giden 18 DH 502 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kanal yolu üzerinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan sürücü Selçuk Altuncu (64) ağır yaralanırken, eşi Nurcan Altuncu ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selçuk Altuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.