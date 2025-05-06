Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaynak: DHA
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Emin Karagöz (80), hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Emin Karagöz, yönetimindeki traktörüyle tarlasında çalışmaya giderken, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Karagöz, devrilen traktörün altında kaldı. Uzun süre haber alamayan yakınları tarlaya giderken Karagöz'ün devrilen traktörün altına hareketsiz halde olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Karagöz'ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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