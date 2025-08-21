Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 21.00 civarında İnegöl'ün kırsal Maden Mahallesi'nde gerçekleşti.
Eyüp U. idaresindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün hâkimiyetinden çıkarak yol kenarındaki toprak çukura devrildi.
Kazadan sonra traktörden düşen sürücü yaralandı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedavi altına alınan Eyüp U.’nun hayati riskinin bulunduğu aktarıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.