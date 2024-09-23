Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saat 07.30'da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde oldu. Emre Çiftçi'nin yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği traktör, kaldırıma çarpıp ters döndü.

Ayrılan römork metrelerce ilerleyip durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Römorkta bulunan anne Nezaket Çiftçi'nin ise yaralandığı kaydedildi. Nezaket Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Emre Çiftçi'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.