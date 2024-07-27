Devrilen vinç can aldı

Kaynak: İHA
Devrilen vinç can aldı

Aydın'da taş ocağında çalışma esnasında devrilen vincin altından kalan işçi hayatını kaybetti.

Devrilen vinç can aldı

Adana’nın Feke ilçesinde taş ocağında devrilen vinç can aldı. Yük kaldıran vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi Üskiyen bölgesinde bulunan taş ocağında meydana gelen olayda ağır yük kaldıran vinç dengesinin bozularak devrildi. Bu esnada alanda çalışan işçi U.B. vincin taşıdığı yükün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri U.B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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