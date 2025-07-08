Devrim gibi karar: Taraftar kimlik kartıyla stadyuma girecek

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, İstanbul Ortaköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni sezona ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Passo'nun sistem altyapısının güncellendiğinin altını çizen Aykar, yeni sezonda kimlik kartlarının arkasında yer alan barkod aracılığıyla stadyumlara girişin uygun hale getirildiğini belirtti.

Passo'nun yeni sezon öncesinde aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 22 takımla anlaşmaya vardığını vurgulayan Aykar, "Bu kulüpler bize ve teknolojik altyapımıza güvenerek bizimle çalışmayı seçtiler. Diğer kulüplerle de görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi heyecan verici yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla, kulüpler artık tercih ettikleri farklı biletleme firmalarıyla çalışabilecekler. Daha esnek hale gelen bu yeni yaklaşımla beraber; 6222 sayılı kanunun gereklilikleri devam ediyor. Biz de bu yeni döneme; sürekli gelişen teknolojik altyapımız, 11 senelik derin tecrübemiz ve dijital gücümüzle; ama yepyeni bir isimle, 'Passo Taraftar'la giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Passo Taraftar ismiyle operasyonları sürdüreceklerinin altını çizen Aykar, şöyle konuştu:

"Passo Taraftar olarak güncellenmiş internet sitemiz ve yeni markalı kartlarımız sezon başında taraftarlar için hazır halde olacak. Bu dönemde yeni ve kolaylaştırıcı teknolojiler hayatımıza giriyor. Artık sisteme kayıtlı taraftarların kimlik kartlarıyla da stadyuma giriş yapabilmesi teknik olarak mümkün olacak. Bu noktada karar yetkisi tamamen kulüplerde olacak."