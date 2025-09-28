Devrim niteliğinde dönüşüm: 2026'dan itibaren zorunlu! Uymayanlara para cezası...

1 Ocak 2026 itibarıyla, mobil bankacılık, ATM ve internet üzerinden yapılan 200 bin TL'yi aşan EFT, havale ve nakit işlemlerde en az 20 karakterlik detaylı açıklama zorunlu hale gelecek. Bu kural, "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi belirsiz ifadeleri tarihe gömerken, 2 milyon TL üzerindeki transferlerde "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurma ve 20 milyon TL'yi aşanlarda fon kaynağı belgeleri sunma şartı getiriyor. Bakanlık yetkilileri, düzenlemenin FATF (Mali Eylem Görev Gücü) standartlarına uyumu güçlendireceğini vurguladı.

UYMAYANLARA PARA CEZASI!

MASAK'ın 1 Ağustos 2025'te kamuoyuna açtığı tebliğ taslağı, görüşlerin 18 Ağustos'a kadar toplanmasını öngörüyor. Düzenleme, terör finansmanı ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla FATF üyesi ülkelerin uygulamalarından esinlenerek hazırlandı. Ancak iş dünyası ve bireysel kullanıcılar arasında tedirginlik hakim. Bir ev alım ödemesi veya aile içi borç verme gibi masum transferler, artık "gayrimenkul alım ödemesi" veya "borç verme" gibi spesifik başlıklar altında izlenecek. Uygulamaya uymayan bankalara idari para cezaları kapıda.

Bilimsel çalışmalar, işlem açıklamalarının kara para aklama (AML) önlemleri olarak etkinliğini doğruluyor. FATF'ın 2023 "Financial Inclusion and Anti-Money Laundering" rehberinde, risk temelli açıklama zorunluluklarının düşük riskli işlemlerde finansal kapsayıcılığı bozmadan ML/TF'yi yüzde 15-20 azalttığı belirtiliyor. Rehber, "Basit beyan formları, anonim transferleri engelleyerek izlenebilirlik sağlıyor" diyor.

TÜRKİYE FİNANS SİSTEMİNİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

MASAK, bankalara eğitim ve sistem güncellemeleri için süre tanırken, kullanıcılar için mobil uygulamalarda otomatik şablonlar devreye girecek. Uzmanlar, düzenlemenin kara para aklamayı azaltacağını öngörse de, günlük hayatta "açıklama yazma" alışkanlığının yerleşmesi zaman alacak.

İş dünyası temsilcileri, "Bu kural, kayıt dışı ekonomiyi vuracak ama e-ticaret ödemelerini yavaşlatabilir" diyor. Hükümet, FATF değerlendirmesini beklerken, muhalefet "gizli izleme" eleştirisi getiriyor. Peki, bu zorunluluk finansal güvenliği mi yoksa özgürlüğü mü sınırlayacak? Cevap, 2026'da yatıyor.