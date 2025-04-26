Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı harekete geçti.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuki süreci başlattığını duyurdu.

'Vatanım Sensin', 'Vuslat', 'Ramo', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ve 'Ne Gemiler Yaktım' gibi dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan Devrim Özkan, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin haberlerine konu oluyor. Lucas Torreira ile evlilik hazırlıkları yaptığı konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrılan Özkan’ın adı, daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile anılmıştı. Hakkındaki aşk dedikodularına "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım" diyerek esprili bir dille yanıt veren Özkan, iddiaları yalanlamıştı.

Son olarak adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili açıklama yapan Devrim Özkan, takipçilerini uyardı. "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.