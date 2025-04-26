Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabı üzerinden dolandırıcılıkla ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı harekete geçti.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuki süreci başlattığını duyurdu.

'Vatanım Sensin', 'Vuslat', 'Ramo', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ve 'Ne Gemiler Yaktım' gibi dizilerdeki başarılı performansıyla tanınan Devrim Özkan, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin haberlerine konu oluyor. Lucas Torreira ile evlilik hazırlıkları yaptığı konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrılan Özkan’ın adı, daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile anılmıştı. Hakkındaki aşk dedikodularına "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım" diyerek esprili bir dille yanıt veren Özkan, iddiaları yalanlamıştı.

devrimm.jpg

Son olarak adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili açıklama yapan Devrim Özkan, takipçilerini uyardı. "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı