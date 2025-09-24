Devrim Özkan gece gezmesinde sürpriz isimle yakalandı! Lucas Torreira ile 4. kez ayrılmıştı

Kaynak: GazeteMagazin
Devrim Özkan gece gezmesinde sürpriz isimle yakalandı! Lucas Torreira ile 4. kez ayrılmıştı

Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde Torreira'dan bir kez daha ayrılmıştı. Güzel oyuncu bir süre önce Hande Baladın ile adı çıkan voleybolcu Trevor Clevenot ile gece gezmesinde görüldü.

Son olarak Çift Kişilik Oda’da rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

9o-001.webp

LUCAS TORREİRA İLE İLİŞKİSİNİ SONLANDIRMIŞTI

Devrim Özkan, Lucas Torreira ile sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

"İLİŞKİM YOK" DEDİ!

Torreira ile dördüncü kez ayrılan Devrim Özkan, önceki gece Harbiye’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin Torreira sorusuna ünlü oyuncu, “İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim” cevabını verdi.

7-001.webp

"BEYEFENDİ ARKADAŞIM"

Yanında Trevor Clevenot ile görüntülenen Özkan, Trevor Clevenot ile ilgili Özkan, "Beyefendi arkadaşım" dedi.

Trevor Clevenot ile Hande Baladın’ın adı anılmış Baladın’ın Trevor Clevenot'e sarılırken görüldüğü ve ilişkilerinin olduğu iddia edilmişti.

i8i.webp

