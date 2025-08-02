Devrim Özkan ile Torreira aşkı yeniden başladı!

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Özkan bir dönem uzun süre aşk yaşadığı ve ayrılık kararı aldığı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın son oynadığı maç esnasında bir ekran görüntüsü fotoğrafını paylaştı.

Özellikle Kore'de aşk, sevgi anlamına gelen bir emoji de paylaştı. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşım iki ismin barıştı iddialarını gündeme getirdi.

Galatasaray, 75 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en büyük bonservisini vererek kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile Bayern Münih'den transfer ettiği Leroy Sane için Nef Stadı'nda oynanan Lazio maçından önce tören düzenledi.

Tören sonrası Serie A takımı karşısına çıkan sarı kırmızılılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken karşılaşmaya damga vuran isim Lucas Torreira oldu. Uruguaylı futbolcu attığı iki golle takımını yenilgiden kurtardı.

Torreira'nın gol sevinci ise Devrim Özkan'ın paylaşımı ile farklı bir anlam kazandı. Geçtiğimiz aylarda ayrılan iki isim yeniden bir araya geldiklerini ilan etmiş oldu.