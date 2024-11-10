Devrim Özkan ve Torreira, Muslera ile yemekteydi

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Devrim Özkan ve Torreira, Muslera ile yemekteydi

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile sevgilisi Devrim Özkan ve takım arkadaşı kaleci Fernando Muslera önceki gece akşam yemeğindelerdi.

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan uzun süredir ayrı kaldığı Lucas Torreira ile barıştı.

Aşklarını sosyal medyadan paylaşan ve nikâh masasına oturacakları konuşulan ikili, dün akşam yemekte bir araya geldi.

İkiliye Lucas'ın takım arkadaşı Fernando Muslera ve yakın arkadaşları eşlik etti.

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INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, önce Muslera ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Efsanemiz Nando" notuyla paylaştı

Ardından sevgilisi Lucas Torreira ile bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan; "Ve aşkım" ifadesini kullandı.

Devrim Özkan, Lucas Torreira ve Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde de yine buluşmuş, birlikte tenis oynayarak keyifli anlar geçirmiş ve bu anlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

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