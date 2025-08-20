Devrim Özkan'dan korkutan haber!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devrim Özkan'dan korkutan haber!

Son dönemde rol aldığı yapımlarla adından sıklıkla söz ettiren Devrim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirdi.

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda', ‘Mavi Mağara’ gibi yapımlarda rol alan oyuncu Devrim Özkan, yıldızı parlayan genç oyunculardan biri olarak önplana çıkıyor.

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Özkan, bu kez sağlık durumuyla korkuttu.


Böbrek rahatsızlığı geçiren genç oyuncu D yapığı paylaşımda ikinci kez ameliyat olduğunu açıkladı.

paylasim.jpg

"2.AMELİYATI OLDUM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp hastanelik etti
Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp hastanelik etti
Esra Bilgiç ve sevgilisinden sosyal medyayı sallayan poz
Esra Bilgiç ve sevgilisinden sosyal medyayı sallayan poz
Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor
Bahçede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Bahçede çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
İnan Güney gözaltına alındığı gün kızının yaptığı çizimi paylaştı
İnan Güney gözaltına alındığı gün kızının yaptığı çizimi paylaştı