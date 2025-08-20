Devrim Özkan'dan korkutan haber!

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda', ‘Mavi Mağara’ gibi yapımlarda rol alan oyuncu Devrim Özkan, yıldızı parlayan genç oyunculardan biri olarak önplana çıkıyor.

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Özkan, bu kez sağlık durumuyla korkuttu.



Böbrek rahatsızlığı geçiren genç oyuncu D yapığı paylaşımda ikinci kez ameliyat olduğunu açıkladı.

"2.AMELİYATI OLDUM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.

