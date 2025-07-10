Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu

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Devrim Özkan'dan mini şortuyla kamera karşısına geçti! Birbirinden iddialı pozları olay oldu

Yeni dizisi Çift Kişilik Oda ile ekranlara gelen Devrim Özkan, dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Özkan’ın mini şortuyla verdiği iddialı pozlar sosyal medyayı salladı.

Yaz sezonu dizilerinden Çift Kişilik Oda ile ekranlara dönen Devrim Özkan hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Bu kez dergi çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun pozları gündem oldu.

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CESUR POZLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Reyting sıralamasında gün birincisi olsa da her yeni bölüm yayınında zarar ettiği için dizi erken final kararı aldı. Elele dergisi için kamera karşısına geçen Devrim Özkan süper mini şortu ve parlak ceketli kombiniyle nefes kesti.

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SÜTYENSİZ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sütyensiz seçimleri ve iddialı tarzıyla verdiği pozları paylaşan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bu pozları görenler "Bu fizik gerçek mi?", "Kadın şov", "Yandı buralar", "Ateş kızı", "Torreira şimdi sen ağla" yorumlarında bulundu.

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