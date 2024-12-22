Devrim Özkan'la evleneceği bekleniyordu! Lucas Torreira ayrılık sorusuna ateş püskürdü

Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, 11 ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ BİR ŞANS VERMİŞLERDİ

Ayrılma kararı alan çift ilişkilerine yeni bir şans vermişlerdi. Lucas Torreira, güzel oyuncuyu doğup büyüdüğü eve de götürmüştü.

Evlenecekleri düşünülen Torreira ile Özkan geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldı.

TAKİBİ BIRAKIP FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

"HİÇ SORU SORMAYIN"

Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.