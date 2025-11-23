1950’li yılların sonları... Teşkilattaki lakabı Tekfur Kemal olarak bilinen Eminönü İlçe Emniyet Amiri Kemal Aslan odasında, Yaklaşık iki saat önce özel kalemde görevli Bekçibaşı Kör Necmi aracılığıyla yanına çağırdığı üç kıdemli polis memurunun gelişini bekliyordu.

Polislerin, ilkokul mezunu olmalarına rağmen İstanbul’da kendilerini çok iyi yetiştirmiş olduğunu düşünen Tekfur Kemal, Hüseyin, Cemil ve Fethi isimli polislere “Emniyet Umum Müdürlüğü’nden gelen bu zarflarda, yarın akşam itibarıyla yaş haddinden tekaüt (Emekli) edildiğiniz tebliğ ediliyor. Zarfları alın, dışarıda okuyup imzalayın ve Özel Kalem’e bırakın. Necmi gereken işlemleri yapar. Yani... yarın son mesai gününüzdür. Emekliliğiniz hayırlı olsun” diyerek emekli olduklarını duyurdu.

Tebliğ sonrası emekli edilen üç polis memuru, inanılması güç bir hikayeye imza attı. Kurdukları sahte karakolda, gerçek polislerle yan yana çalışmayı başaran bu üç kafadar, uzun bir süre boyunca kimse tarafından fark edilmedi. Başmüfettiş Gezer, yaptığı geniş araştırmalar ve olayın tanıklarıyla gerçekleştirdiği birebir görüşmeler sonucunda, bu hikâyenin tamamen gerçek olduğunu ortaya koydu.

'GELİN BİR KARAKOL AÇALIM...'

Emekli edilen üç arkadaş bir süre iş arayışına girdi. Tam bu sırada acı bir haber aldılar: Eminönü İlçe Emniyet Amiri Tekfur Kemal, yani Kemal Aslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ne yapacaklarına dair fikir yürüttükleri bir gün, “Zaza” lakaplı Hüseyin birden ortaya şöyle bir teklif attı: “Biz polislikten başka bir şey bilmeyiz. Gelin bir karakol açalım."

Diğer iki arkadaş, kısa süren bir sessizliğin ardından gülümseyerek daha sonra inanılmaz bir hikâyeye dönüşecek teklifi kabul etti. Akıllarına, 1920’li yıllarda Küçükpazar semtindeki kapatılmış binayı tamir ettikten sonra gerekli birkaç eşyayı alarak kapıya “Küçükpazar Karakolu” tabelasını astı

Çevredeki vatandaşlar karakolun yeniden açıldığını sandı. Üç arkadaş, mahalledeki esnafı kontrol ediyor, sorun çıkaranları uyarıyor, hatta suç işlediğini düşündükleri kişileri gözaltına alıp nezarethaneye koyuyorlardı. Sözde resmi işlemler yapılıyor, tutanaklar tutuluyor, ifade defterleri dolduruluyor... Her şey, dışarıdan bakıldığında tamamen gerçek bir karakol işleyişi gibi görünüyordu.

Sahte karakoldan habersiz olan emniyet amiri, gerçekten de bu karakola üç polis memuru atadı. Böylece üç arkadaş sahte karakolda gerçek polislerle görev yapmaya başladı.

Bir süre sonra karakolların kışlık kömür dağıtımını takip eden bir memur, Küçükpazar Karakolu’na henüz kömür verilmediğini fark ederek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak kömür talebinde bulundu. Emniyet Müdürlüğü resmi kayıtlara göre böyle bir karakolun olmadığını fark etti.

Yetkililer, karakoldaki gerçek polisleri ve emekli memurları sorguya çekerek gerçeği anladı. Emekli polisler, İstanbul’dan ayrılıp izlerini kaybettirme şartıyla affedildi. Skandalın ortaya çıkmaması için karakol yeniden faaliyete geçirildi. Küçükpazar’daki o sahte karakol macerası, yıllar içinde dilden dile aktarılarak efsaneleşmiş bir hikâyeye dönüştü...

Polis Başmüfettişi Mesut Gezer

Haberturk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, polis Başmüfettişi Mesut Gezer, o dönemde karakolda görev yapan ve yaşananlara doğrudan tanık olan eski polis memurlarına ulaştı. Gezer, ulaştığı tüm bilgileri yakında kitap haline getirecek.